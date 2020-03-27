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Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?

ботинки

Согласно заключению австралийских врачей-инфекционистов, занести в дом коронавирус с обувью после нахождения в общественных местах действительно возможно. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщает MedikForum.ru, в публикации издания эксперты предупредили, что возбудители коронавирусной инфекции способны выживать на подошве уличной обуви до пяти дней.

«Подошва является основным местом размножения бактерий, грибков и вирусов на обуви. Этому во многом способствует ее пористая структура» - заявили они.

Кроме того, отмечают эксперты, на шнурках и на верхней части обуви могут оседать капли, переносимые больным человеком по воздуху.

«С большой вероятностью так можно заполучить вирус, посещая супермаркеты, аэропорты или пользуясь общественным транспортом», - предупредили специалисты по инфекционным болезням.

Чтобы не занести в дом коронавирус, они советуют разуваться перед тем, как войти в жилище. В идеале обувь должна оставаться за порогом, а снимать и надевать ее нужно в перчатках.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными была  проанализирована возможность передачи коронавируса через укусы комаров.
Теги : коронавирус
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