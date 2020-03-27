Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?

«Подошва является основным местом размножения бактерий, грибков и вирусов на обуви. Этому во многом способствует ее пористая структура» - заявили они.

«С большой вероятностью так можно заполучить вирус, посещая супермаркеты, аэропорты или пользуясь общественным транспортом», - предупредили специалисты по инфекционным болезням.