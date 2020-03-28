Эпидемия коронавируса. Как защитить свои дыхательные пути?
В условиях эпидемии коронавируса за областью носа и горла следует ухаживать отдельно, облегчает защиту организма от вирусов и бактерий. О том, что поможет поддержать здоровье дыхательных путей, рассказал журнал Freundin.
Как сообщает MedikForum.ru, для очищения дыхательных путей полезно делать паровые ингаляции с использованием растворов с шалфеем. При этом нужно медленно вдыхать и выдыхать – такая процедура дезинфицирует и убивает микробы, разжижает слизь, ускоряя удаление вирусов из организма.
Еще один эффективный способ защитить свои дыхательные пути в сезон разгула коронавируса – использовать обильное питье
«Если вы много пьете, слизь становится более жидкой, что не позволяет гнездиться в дыхательных путях возбудителям инфекции. Чай, травяной или имбирный, лимонная вода, простая вода делают это особенно эффективно. Сладких напитков, напротив, нужно избегать», - советуют специалисты.
Также они отмечают, что дышать нужно исключительно через нос. Воздух, проходящий через нос, фильтруется волосками в его полости, что уменьшает число патогенных микроорганизмов, попадающих в горло.
В дополнение нужно как можно меньше курить бросить совсем и проводить какое-то время на свежем воздухе – на балконе, в саду, в парке или хотя бы несколько минут рядом с открытым окном.
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