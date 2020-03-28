28-03-2020 20:22 - Медики дали советы о посещении магазина в сезон коронавируса28-03-2020 19:18 - Эпидемия коронавируса. Как защитить свои дыхательные пути?28-03-2020 18:22 - Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса28-03-2020 17:11 - Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?28-03-2020 16:43 - «У нее был только кашель». Стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом28-03-2020 16:30 - Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов28-03-2020 16:01 - Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности28-03-2020 15:26 - ВОЗ дала рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса28-03-2020 15:18 - Рекордная смертность: за сутки в Италии погибли от коронавируса почти 1000 человек, в Испании - 83228-03-2020 15:16 - Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом28-03-2020 15:03 - Доктор Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусе28-03-2020 14:46 - Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-1928-03-2020 13:55 - Карантин: закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек28-03-2020 13:05 - Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина28-03-2020 13:01 - На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса. Как защитить свои дыхательные пути?

дыхание

В условиях эпидемии коронавируса за областью носа и горла следует ухаживать отдельно, облегчает защиту организма от вирусов и бактерий. О том, что поможет поддержать здоровье дыхательных путей, рассказал журнал Freundin.

Как сообщает MedikForum.ru, для очищения дыхательных путей полезно делать паровые ингаляции с использованием растворов с шалфеем. При этом нужно медленно вдыхать и выдыхать – такая процедура дезинфицирует и убивает микробы, разжижает слизь, ускоряя удаление вирусов из организма.

Еще один эффективный способ защитить свои дыхательные пути в сезон разгула коронавируса – использовать обильное питье

«Если вы много пьете, слизь становится более жидкой, что не позволяет гнездиться в дыхательных путях возбудителям инфекции. Чай, травяной или имбирный, лимонная вода, простая вода делают это особенно эффективно. Сладких напитков, напротив, нужно избегать», - советуют специалисты.

Также они отмечают, что дышать нужно исключительно через нос. Воздух, проходящий через нос, фильтруется волосками в его полости, что уменьшает число патогенных микроорганизмов, попадающих в горло.

В дополнение нужно как можно меньше курить бросить совсем и проводить какое-то время на свежем воздухе – на балконе, в саду, в парке или хотя бы несколько минут рядом с открытым окном.

Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших натуральных средствах от разных симптомов респираторных инфекций.
Теги : коронавирус, дыхательные пути
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Медики дали советы о посещении магазина в сезон коронавируса
Высокое потребление фруктов и овощей уменьшает симптомы менопаузы
Эпидемия коронавируса. Как защитить свои дыхательные пути?