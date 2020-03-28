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7 лучших натуральных средств от разных симптомов респираторных инфекций

шиповник

Некоторые натуральные средств борются с разными симптомами респираторных инфекций так эффективно, что не уступают лекарствам. В их ряду – лимоны, тимьян, эхинацея и другие.

Как сообщает MedikForum.ru, в период разгула респираторных инфекций могут помочь проверенные натуральные средства. Они успешно смягчают или даже уничтожают разные болезненные симптомы – жар, боль и першение в горле, явления бронхита, ларингита и другие.

Бузина: уменьшает жар. Отвар ее цветков действенно справляется с жаром, мышечной болью, восстанавливает поврежденную слизистую.

Мать-и-мачеха: помогает при сильном кашле, застое в легких. Натуральное средство обладает выраженным отхаркивающим, муколитическим действием, является одним из самых лучших в снятии раздражающего кашля, першения в горле, отека легких. Хорошо подходит для борьбы с симптомами хронического бронхита у курильщиков.

Имбирь: средство от изнурительного кашля. Также обладает отхаркивающим действием, смягчает сильный кашель, снимает лихорадку.

Тимьян: облегчает дискомфорт в горле. Его можно пить как настой или использовать как ополаскиватель горла. Издавна известен как средство от простуды, обладает свойством снижать высокую температуру.

Лимон: от больного горла. Для избавления от боли в горле эффективно полоскать его раствором, содержащим сок лимона и чайную ложку соли, три раза в день. Данное натуральное средство обладает противовирусным, антибактериальным эффектом.

Эхинацея: усиливает иммунитет. Ей присущи иммуностимулирующие, противовирусные свойства. Также может помочь снизить температуру.

Шиповник: борется с болью. Отличается очень высоким содержанием витамина С и ликопина – два этих вещества являются мощными антиоксидантами, борющимися с воспалением. Благодаря им средство оказывает обезболивающее действие.

Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших напитках для усиления иммунитета в сезон эпидемии.
Теги : орви
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Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции
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