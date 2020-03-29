В Таганроге боятся, что коронавирус привезут в город из Москвы

Массовое возвращение на родину трудящихся из столицы может привести к тяжелым последствиям.В медиапространстве Таганрога Ростовской области появились тревожные сообщения жителей города. Они опасаются, что массовое закрытие в Москве увеселительных, торговых и прочих заведений, в которых традиционно работали «понаехавшие», приведут к тому, что они вернутся на родину.Многие жители Таганрога давно уехали в столицу на заработки, так как в самом южном городе с работой не густо, а зарплаты очень низкие. Теперь временные москвичи, оставшиеся без столичных заработков, будут вынуждены возвращаться домой, чтобы переждать сложные времена.Не привезут ли они с собой коронавирус, которые собирает в Москве все новые жертвы? Учитывая, что большинство таганрожцев работали как раз в местах массовых посещений, это вполне возможно.Власти Таганрога хоть и делают вид, что не рассматривают подобную возможность, готовы противостоять возможной угрозе всеми силами муниципальной медицины. На базе одной из больниц уже развернут пункт размещения граждан с подозрениями на коронавирус, имеется достаточное количество тест-анализов, соответствующее оборудование.До сих пор в городе не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. В Ростовской области подтверждено два случая заболевания коронавирусом - в Ростове и Азове. Всего под наблюдением врачей находятся 1882 человека, из них 117 детей.