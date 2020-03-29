29-03-2020 13:22 - В Италии сообщили о нехватке денег на продукты29-03-2020 13:13 - Накупив горы продуктов, россияне бросились скупать холодильники29-03-2020 12:53 - Рошаль оценил опасность коронавируса для детей29-03-2020 12:35 - В Таганроге боятся, что коронавирус привезут в город из Москвы29-03-2020 12:09 - Вирусологи назвали самые опасные места в магазинах в период пандемии29-03-2020 11:41 - Россиянка спалила 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса29-03-2020 10:59 - Медики установили время сохранения коронавируса в организме29-03-2020 10:56 - Минздрав разъяснил как частные лаборатории могут проводить анализы на коронавирус29-03-2020 10:45 - Японские врачи назвали продукты, которые защитят от коронавируса29-03-2020 10:44 - Доктор Рошаль рассказал, как безопасно ходить в магазины29-03-2020 10:14 - Смерть младенца от коронавируса потрясает США29-03-2020 00:57 - Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус29-03-2020 00:08 - Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки28-03-2020 23:45 - Число зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 570 тысяч человек28-03-2020 23:23 - Доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

В Таганроге боятся, что коронавирус привезут в город из Москвы

В Таганроге боятся, что коронавирус привезут в город из Москвы

Массовое возвращение на родину трудящихся из столицы может привести к тяжелым последствиям.

В медиапространстве Таганрога Ростовской области появились тревожные сообщения жителей города. Они опасаются, что массовое закрытие в Москве увеселительных, торговых и прочих заведений, в которых традиционно работали «понаехавшие», приведут к тому, что они вернутся на родину.

Многие жители Таганрога давно уехали в столицу на заработки, так как в самом южном городе с работой не густо, а зарплаты очень низкие. Теперь временные москвичи, оставшиеся без столичных заработков, будут вынуждены возвращаться домой, чтобы переждать сложные времена.

Не привезут ли они с собой коронавирус, которые собирает в Москве все новые жертвы? Учитывая, что большинство таганрожцев работали как раз в местах массовых посещений, это вполне возможно.

Власти Таганрога хоть и делают вид, что не рассматривают подобную возможность, готовы противостоять возможной угрозе всеми силами муниципальной медицины. На базе одной из больниц уже развернут пункт размещения граждан с подозрениями на коронавирус, имеется достаточное количество тест-анализов, соответствующее оборудование.

До сих пор в городе не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. В Ростовской области подтверждено два случая заболевания коронавирусом - в Ростове и Азове. Всего под наблюдением врачей находятся 1882 человека, из них 117 детей. 
Теги : коронавирус, эпидемия, Таганрог
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Минздраве рассказали врачам, какие препараты применять при лечении коронавируса
6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки
В Италии сообщили о нехватке денег на продукты