Продолжается оснащение центра сосудистой хирургии в Таганроге
Для отделения приобретены плазменные стерилизаторы.
В операционном блоке БСМП Таганрога установили два плазменных стерилизатора Steriplaz за счет областного бюджета. Стоимость оборудования 9,5 млн рублей. Это бережная, безопасная и быстрая система стерилизации. Процесс занимает всего пару часов.
Также на территории больницы был оснащен участок для проведения обеззараживания медицинских отходов класса «В». Это единственный участок, соответствующий новым СанПиН в РО. Из местного бюджета было выделено 2,94 млн рублей на его обустройство. Об этом сообщил в своем микроблоге глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Ростовская область в течение последних нескольких лет создает межрайонные сосудистые центры. Высокотехнологичную помощь жителям Таганрога и близлежащих районов начали оказывать с января прошлого года.
Активная подготовка к созданию центра сосудистой хирургии в южном городе шла в 2018 году. На оснащение высокотехнологичного отделения из областного бюджета по решению губернатора было направлено 82 млн рублей. На эти средства было закуплено более 50 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, в том числе - ангиограф с необходимым оснащением, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, две ультразвуковые диагностические системы.
Ремонт помещений для размещения ангиографической операционной, проведенный за счет бюджета города, завершили в конце 2018 года.
Ранее сообщалось, что подписано соглашение о сотрудничестве больницы скорой медицинской помощиТаганрога Ростовской области и медицинского научно-образовательного центра МГУ. Врачи будут проходить подготовку в научно-исследовательской, образовательной, медицинской сферах, а также в научно-практической деятельности в медицине, биологии, биотехнологии.
Оставить комментарий