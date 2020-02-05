В Таганроге свободно ходят по улицам 72 социально опасных психических больных человека
А еще 71 житель города хоть и психически здоров, но не менее опасен.
По последнему отчету УВД Таганрога за минувший год в южном городе, расположенном неподалеку от донской столицы, стало меньше преступлений. Однако, расслабляться жителям не стоит.
По данным той же полиции, в городе проживает 72 опасных психически больных человека. Это значит, что такие люди могут нарушать правопорядок и по тому же законодательству «их действия лишены его субъективной стороны — вины, поскольку психическая болезнь лишает невменяемого способности осознавать фактический характер и общественную опасность действий (бездействия) либо руководить им».
Полиция успокоила, что периодически такие граждане проходят лечение в психиатрической клинике. Но свободно ходят по улицам Таганрога в свободное от лечения время.
Кроме того, под пристальным вниманием полиции находится еще 71 человек из категории бытовых буянов и дебоширов. Их так и называют - «бытовые нарушители».
Чтобы совсем уж не было скучно, полиция поведала, что также в городе проживает 109 несовершеннолетних хулиганов и 458 ранее судимых граждан.
А еще в январе-октябре 2019 года в Таганроге выявлено 79 ВИЧ-инфицированных, что на 10 человек больше, чем за тот же период прошедшего года, сообщили в городском управлении здравоохранения.
В среднем за год в южном городе выявляется около 100 носителей вируса иммунодефицита человека.
Оставить комментарий