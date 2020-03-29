Специалисты сообщили о смертельной опасности грейпфрута

Специалисты сообщают, что употребление грейпфрута в сочетании с приемом лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода.





В соке грейпфрута содержатся активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови, из-за сбоя в его функции действующие вещества медикаментов могут накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Или, наоборот, эффективность препаратов может снижаться из-за слишком низкой концентрации.





«Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно», — сообщается на портале SasaPost.





Грейпфруты влияют на эффективность около половины препаратов для лечения самых разных болезней. При этом во многих случаях из-за необходимости придерживаться здорового питания пациенты добавляют в свою меню эти цитрусовые.





Специалисты перечислили лекарства, которые нежелательно сочетать с употреблением грейпфрутов: ряд антиаритмических и обезболевающих препаратов, некоторые антигистаминные лекарства, лекарства от повышенного артериального давления, статины, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки, а также виагра. В противном случае могут появиться такие побочные эффекты, как повреждение почек, нарушение сердечного ритма, поражение костного мозга, образование тромбов, внезапная остановка сердца и разрушение мышечных волокон.





Рекомендовано внимательно относиться к своему рациону и проверять этикетки товаров — в их составе могут оказаться грейпфруты.