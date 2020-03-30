Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса

"Раствор гидрокарбоната натрия, то есть домашней питьевой соды замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении", - утверждает Мухина.

Специалист по питанию объяснила, что коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США "синтия". Она была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе. Бактерия съедает углеродные соединения.Употребление содового раствора дает дополнительную пищу для бактерии и отвлекает их от пагубного влияния на клетки организма.