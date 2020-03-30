Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса
Диетолог Марият Мухина назвала продукт, который способен облегчить симптомы коронавируса и выиграть время для лечения недуга. Примечательно, что этот продукт есть почти в каждом доме. Средством, "замедляющим" течение болезни, является раствор гидрокарбоната натрия или обычная сода.
"Раствор гидрокарбоната натрия, то есть домашней питьевой соды замедлит действие инфекции и поможет выиграть время в лечении", - утверждает Мухина.
Специалист по питанию объяснила, что коронавирус действует в совокупности с искусственно созданной бактерией в США "синтия". Она была создана после масштабного разлива нефти в Мексиканском заливе. Бактерия съедает углеродные соединения.
Употребление содового раствора дает дополнительную пищу для бактерии и отвлекает их от пагубного влияния на клетки организма.
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