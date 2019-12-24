Врач-диетолог рассказала, чем может быть полезна и вредна красная икра
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что красная икра богата витаминами и минералами, но при этом очень калорийная и насыщена солью, что может вредить при проблемах с сердцем.
В беседе с Лайфом эксперт сообщила, что при правильном выборе красная икра может быть крайне полезным для организма продуктом, - однако не всем ее можно употреблять, сколько хочется.
Красная икра содержит большое количество холестерина и натрия, а избыток данных веществ может быть очень вреден для людей с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнула врач-диетолог. Вдобавок этот продукт отличается высокой калорийностью, о чем следует помнить людям с проблемами веса и желающим похудеть, заметила Марият Мухина.
Для здоровья диетолог рекомендует употреблять ежедневно не более 30–50 граммов икры лососевых в день.
Мухина добавила, что в красной икре содержится витамин D3, в котором организм особенно нуждается зимой в отсутствие солнечного света – недостаток этого вещества негативно сказывается на иммунной системе. Кроме того, икра лососевых содержится большое количество других витаминов, а также протеинов и жирных кислот омега-3, которые составляют основу клеточных оболочек и участвуют в синтезе гормоноподобных веществ. Умеренное потребление этого продукта оказывает организму существенную поддержку зимой, укрепляет его, делая более стойким к воздействию инфекций.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким с точки зрения врача должен быть правильный бутерброд с красной икрой.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий