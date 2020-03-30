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Как избежать обострения аллергии

Аллергия
Около 20% населения планеты испытывают аллергические реакции на цветение растений и пыльцу. В весенний период у таких людей появляется заложенность носа, а также высыпания на коже. Существуют препараты, способные облегчить симптомы аллергии, однако сделать это можно и без фармакологического воздействия.

Аллергологи советуют выходить на улице в кепке и солнцезащитных очках, чтобы обезопасить глаза от пыльцы. Вернувшись домой нужно обязательно переодеться и постирать одежду. Также необходимо принять душ. Окна в дом или квартиру рекомендуется держать всегда закрытыми, а чтобы контролировать температуру воздуха в жилище - использовать кондиционер.

Специалисты рекомендуют регулярно проводить в квартире влажную уборку. Совершать долгие прогулки на улице лучше после дождя, поскольку он смывает аллергены с различных поверхностей.
Теги : аллергия
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Стало известно, как гречка влияет на организм
Как избежать обострения аллергии
Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса