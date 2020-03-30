Как избежать обострения аллергии

Аллергологи советуют выходить на улице в кепке и солнцезащитных очках, чтобы обезопасить глаза от пыльцы. Вернувшись домой нужно обязательно переодеться и постирать одежду. Также необходимо принять душ. Окна в дом или квартиру рекомендуется держать всегда закрытыми, а чтобы контролировать температуру воздуха в жилище - использовать кондиционер.Специалисты рекомендуют регулярно проводить в квартире влажную уборку. Совершать долгие прогулки на улице лучше после дождя, поскольку он смывает аллергены с различных поверхностей.