Названы основные причины высыпаний на пенисе после секса

К высыпания и покраснению кожи на пенисе могут проводить диабет, аллергические реакции, инфекции, а также механические повреждения, вызванные недостаточным количеством смазки. Во время диабета уровень сахара в крови может подниматься до критических показателей. Это и приводит к нарушению многих процессов в организме и появлению высыпаний в различных частях тела.При возникновении подобных проявлений эксперты рекомендуют сразу же обратиться к урологу, чтобы определить источник возникновения сыпи, а затем определить метод для её лечения.