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Названы основные причины высыпаний на пенисе после секса

Высыпания

После полового акта на пенисе могут появляться сыпь и различные пятна на коже, однако это не означает проявление венерологических заболеваний. Итальянские эксперты рассказали о причинах, которые могут вызывать подобные нарушения.

К высыпания и покраснению кожи на пенисе могут проводить диабет, аллергические реакции, инфекции, а также механические повреждения, вызванные недостаточным количеством смазки. Во время диабета уровень сахара в крови может подниматься до критических показателей. Это и приводит к нарушению многих процессов в организме и появлению высыпаний в различных частях тела.

При возникновении подобных проявлений эксперты рекомендуют сразу же обратиться к урологу, чтобы определить источник возникновения сыпи, а затем определить метод для её лечения. 
Теги : сыпь, аллергия, диабет, венерические болезни
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