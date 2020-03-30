Названы лучшие продукты для стимуляции аппетита

Натуральными продуктами для улучшения аппетита являются помидоры, огурцы и лук. Их необходимо принимать перед употреблением пищи на завтрак, обед и ужин. Аналогичным эффектом обладает и имбирь, однако его лучше употреблять в виде чая. Имбирь улучшает пищеварение, устраняет скопления кишечного газа.Именно метеоризм является одной из главных причин потери аппетита. Газы негативно влияют на способность организма переваривать пищу и пищеварительной системе подается соответствующий сигнал. Победить метеоризм помогают специи: корица, черный перец, мята, кориандр и фенхель.