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Названы лучшие продукты для стимуляции аппетита

Аппетит

Слабый аппетит снижает общий уровень энергии и может спровоцировать возникновение различных заболеваний. Диетологи считают, что лучший способ простимулировать иммунитет является употребление "правильных продуктов".

Натуральными продуктами для улучшения аппетита являются помидоры, огурцы и лук. Их необходимо принимать перед употреблением пищи на завтрак, обед и ужин. Аналогичным эффектом обладает и имбирь, однако его лучше употреблять в виде чая. Имбирь улучшает пищеварение, устраняет скопления кишечного газа.

Именно метеоризм является одной из главных причин потери аппетита. Газы негативно влияют на способность организма переваривать пищу и пищеварительной системе подается соответствующий сигнал. Победить метеоризм помогают специи: корица, черный перец, мята, кориандр и фенхель.
Теги : аппетит, имбирь, огурцы, помидоры, лук, специи
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