Названы три главные причины плохого настроения

По статистике, среднестатистический англичанин находится в состоянии сильного стресса около двух часов в день. Около половины опрошенных признались, что у них бывают "стрессовые дни", когда плохое настроение начинается с момента пробуждения и преследует на протяжении всего дня. Более 60% респондентов испытывают сезонные расстройства настроения, которые вызываются нехваткой солнечного света и плохой погодой.Хорошая погода имеет противоположный эффект - повышает настроение. Исследование социологов показало, что очень многие незначительные события могут повлиять на человеческое настроение, поскольку это очень хрупкая конструкция, которая подвержена влиянию внешних раздражителей.