Названы три главные причины плохого настроения
В Великобритании был проведен массовый опрос, который показал реальные причины ухудшения настроения у людей. В исследовании общественного мнения приняли участие более 2000 британцев. Оказалось, что к появлению у них стресса приводят ссоры с любимыми, транспортные заторы и проблемы со сном.
По статистике, среднестатистический англичанин находится в состоянии сильного стресса около двух часов в день. Около половины опрошенных признались, что у них бывают "стрессовые дни", когда плохое настроение начинается с момента пробуждения и преследует на протяжении всего дня. Более 60% респондентов испытывают сезонные расстройства настроения, которые вызываются нехваткой солнечного света и плохой погодой.
Хорошая погода имеет противоположный эффект - повышает настроение. Исследование социологов показало, что очень многие незначительные события могут повлиять на человеческое настроение, поскольку это очень хрупкая конструкция, которая подвержена влиянию внешних раздражителей.
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