Чрезмерная любовь может быть опасна для жизни
Ученые из США сделали сенсационное заявление. По их мнению, чрезмерные романтические чувства могут быть опасными для человека. Ранее считали, что любовь имеет благотворное воздействие, вдохновляя человека на различные свершения. Но исследователями был установлен и негативный эффект.
Оказалось, что когда сильные чувства не имеют взаимности, а также омрачаются потерями, любовь может быть опасной. Сильные переживания могут спровоцировать тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. Ученые определили это, наблюдая за 65 людьми, которые ранее потеряли своих партнеров. Они на 41% больше были подвержены риску преждевременной смерти из-за нарушений в работе сердца.
Благотворно на здоровье и самочувствии может сказываться только взаимная любовь. Такие чувства придают человек тонус и мотивируют его.
Оставить комментарий