Чрезмерная любовь может быть опасна для жизни

Оказалось, что когда сильные чувства не имеют взаимности, а также омрачаются потерями, любовь может быть опасной. Сильные переживания могут спровоцировать тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. Ученые определили это, наблюдая за 65 людьми, которые ранее потеряли своих партнеров. Они на 41% больше были подвержены риску преждевременной смерти из-за нарушений в работе сердца.Благотворно на здоровье и самочувствии может сказываться только взаимная любовь. Такие чувства придают человек тонус и мотивируют его.