Спать, чтобы высыпаться. Правила подготовки ко сну
Многие жалуются на то, что просыпаясь утром не чувствуют себя отдохнувшими. При этом не имеет значения сколько человек спит: стандартные 8 часов или больше. Если это о вас, возможно вы неправильно засыпаете.
Первое о чем следует помнить: за 2-3 часа до сна желательно воздержаться от приема пищи. Однако если чувство голода не дает уснуть можно на ночь выпить стакан кефира и съесть несколько ломтиков сыра.
Второе: откажитесь от гаджетов. Мерцающий экран телефона обрушивается на сетчатку глаза большим количество света, как следствие гипоталамус "не понимает", что пора отходить ко сну и в эпифиз не поступает команда выделять мелатонин - гормон сна.
Третье: чем больше двигаетесь, тем крепче сон. Выработайте привычку гулять перед сном, даже двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от назойливых мыслей и "настроить" организм на сон.
Четвертое: проветривайте комнату перед сном. Независимо от погоды и времени года это обязательно делать каждый день в течение 10 минут. Во-первых, воздух в комнате обогатится кислородом и очистится от накопившихся за день микроорганизмов и пыли, что облегчит процесс дыхания. Во-вторых, отрегулируется уровень влажности помещения.
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