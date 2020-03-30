Спать, чтобы высыпаться. Правила подготовки ко сну

за 2-3 часа до сна желательно воздержаться от приема пищи. Однако если чувство голода не дает уснуть можно на ночь выпить стакан кефира и съесть несколько ломтиков сыра.откажитесь от гаджетов. Мерцающий экран телефона обрушивается на сетчатку глаза большим количество света, как следствие гипоталамус "не понимает", что пора отходить ко сну и в эпифиз не поступает команда выделять мелатонин - гормон сна.чем больше двигаетесь, тем крепче сон. Выработайте привычку гулять перед сном, даже двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от назойливых мыслей и "настроить" организм на сон.проветривайте комнату перед сном. Независимо от погоды и времени года это обязательно делать каждый день в течение 10 минут. Во-первых, воздух в комнате обогатится кислородом и очистится от накопившихся за день микроорганизмов и пыли, что облегчит процесс дыхания. Во-вторых, отрегулируется уровень влажности помещения.