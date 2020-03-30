30-03-2020 05:12 - Страх перед коронавирусом может быть опаснее самого недуга30-03-2020 04:25 - Три столпа защиты от коронавируса. Рекомендации терапевта30-03-2020 02:11 - Стало известно, как гречка влияет на организм30-03-2020 01:42 - Диетолог: пищевая сода может облегчить симптомы коронавируса30-03-2020 01:39 - Эпидемиолог Фаворов назвал способ победить коронавирус до появления вакцины30-03-2020 01:26 - Мэр Москвы призвал жителей столицы соблюдать дистанцию30-03-2020 01:16 - Людям с сильным иммунитетом не страшен коронавирус30-03-2020 00:56 - Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом30-03-2020 00:44 - Победить коронавирус можно без вакцины30-03-2020 00:28 - В ледовом дворце Мадрида будут хранить трупы умерших от коронавируса30-03-2020 00:17 - Врач объяснил, почему в России много молодых людей подключены к ИВЛ29-03-2020 23:11 - COVID-19. Когда коронавирус наиболее заразен для окружающих?29-03-2020 22:51 - Кудрявцева рассказала подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко29-03-2020 22:17 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 634 тысячи человек, около 30 тысяч умерли29-03-2020 21:48 - Кремлевские врачи дали рекомендации, как себя вести во время пандемии

Спать, чтобы высыпаться. Правила подготовки ко сну

Как правильно спать

Многие жалуются на то, что просыпаясь утром не чувствуют себя отдохнувшими. При этом не имеет значения сколько человек спит: стандартные 8 часов или больше. Если это о вас, возможно вы неправильно засыпаете.

Первое о чем следует помнить: за 2-3 часа до сна желательно воздержаться от приема пищи. Однако если чувство голода не дает уснуть можно на ночь выпить стакан кефира и съесть несколько ломтиков сыра.

Второе: откажитесь от гаджетов. Мерцающий экран телефона обрушивается на сетчатку глаза большим количество света, как следствие гипоталамус "не понимает", что пора отходить ко сну и в эпифиз не поступает команда выделять мелатонин - гормон сна.

Третье: чем больше двигаетесь, тем крепче сон. Выработайте привычку гулять перед сном, даже двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от назойливых мыслей и "настроить" организм на сон.

Четвертое: проветривайте комнату перед сном. Независимо от погоды и времени года это обязательно делать каждый день в течение 10 минут. Во-первых, воздух в комнате обогатится кислородом и очистится от накопившихся за день микроорганизмов и пыли, что облегчит процесс дыхания. Во-вторых, отрегулируется уровень влажности помещения.
Теги : сон, здоровый сон
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Здоровая закалка или зачем нужен холодный душ
Не вся пицца вредна для здоровья. Рассказываем, какую пиццу можно есть
Попрощайтесь с нелюбимой работой, пока она вас не убила