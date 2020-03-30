Попрощайтесь с нелюбимой работой, пока она вас не убила

Австралийские исследователи из Национального университета выяснили, что первое и самое безобидное, к чему приводит нелюбимая работа - депрессия и нервные срывы. Как правило, стресс является причиной букета сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь и инфаркт, и инсульт, и аритмия и т.п.В условиях постоянного нервного напряжения из-за работы, не стоит удивляться обострениям гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Австралийцы также выяснили, что хроническое недовольство работой ведет и к заболеваниям спины.