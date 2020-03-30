Попрощайтесь с нелюбимой работой, пока она вас не убила
Если каждый день вы заставляете себя идти на работу, ненавидите то, что делаете знайте, вы медленно, но уверенно убиваете себя. Заставлять себя, значит не хотеть, но делать. Сначала это приводит к плохому настроению, потом к раздражению и наконец, вы начинаете жить в бесконечном стрессовом состоянии.
Австралийские исследователи из Национального университета выяснили, что первое и самое безобидное, к чему приводит нелюбимая работа - депрессия и нервные срывы. Как правило, стресс является причиной букета сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь и инфаркт, и инсульт, и аритмия и т.п.
В условиях постоянного нервного напряжения из-за работы, не стоит удивляться обострениям гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Австралийцы также выяснили, что хроническое недовольство работой ведет и к заболеваниям спины.
Оставить комментарий