Кому нужен водитель ритма
Водители ритма или кардиостимуляторы используются для лечения аритмий сердца. Из-за этого расстройства главная мышца нашего тела начинает сокращаться слишком быстро или слишком медленно.
Вам может понадобиться водитель ритма, если вы столкнулись с аритмией сердца. Старение, а также болезни сердца повреждают сердечную мышцу. К таким болезням относят инфаркты и атеросклероз, причиной развития аритмии могут быть некоторые генетические дефекты и неправильное использование лекарственных средств. Водители ритма используются для применения при двух типов аритмий: тахикардии (при слишком быстром сердцебиении), и брадикардии, когда сердце бьется слишком медленно.
В обоих случаях из-за этого сбоя организм недополучает необходимого количества крови. Это приводит к усталости, головокружениям, обморокам, одышке, повреждениям внутренних органов и даже смерти. Водители ритма позволяют людям с аномальным сердцебиением вести нормальную жизнь. Обычно кардиостимулятор состоит из двух частей - генератора импульсов и электродов. Генератор импульсов содержит батарейку и электронику, контролирующую сокращения сердца. Электроды - небольшие проводки, которые проходят от генератора импульсов к сердцу. Именно они отправляют электрические разряды для стабилизации сердцебиения.
Могут ли водители ритма предотвратить инфаркты? Кардиостимуляторы регулируют сердечный ритм, но больше они ничего не делают. А значит, они не способны удалять бляшки из артерий, снижая риск развития болезней сердца. Следовательно, водитель ритма не защитит вас от инфаркта, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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