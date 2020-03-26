Новая технология фиксирует аритмию лучше ЭКГ
Ультразвуковая технология намного улучшает диагностику аритмий сердца. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета.
Журнал Science Translational Medicine публикует результаты исследования американских ученых. Установлено, что использование электромеханических волн с помощью ультразвука для оценки изменений в сокращениях сердца определяет нарушения ритма сердца с точностью свыше 96%. Для сравнения, электрокардиограммы или ЭКГ, чаще всего применяемые сегодня для этих целей, демонстрируют точность в 71%. За счет ультразвука практикующие врачи смогут точнее распознать аритмию и обсудить с пациентом стратегию лечения.
В США, по данным Американской кардиологической ассоциации, миллионы людей имеют аритмию, включая тахикардию и брадикардию. Брадикардия или замедление сердечного ритма представляет наибольшую опасность, ее жертвам устанавливают кардиостимуляторы или водители ритма. Аритмию можно контролировать с помощью лекарств или хирургических операций, включая радиочастотную абляцию, при которой выжигают ткани, вызывающие аритмию.
ЭКГ для диагностики этого расстройства используется с 19 века. При процедуре применяют инвазивную катетеризацию для фиксации аномальных ритмов. Нередко все занимает около двух-трех часов. Затем ЭКГ необходимо расшифровать, что тоже может провоцировать неточности и ошибки. Ультразвуковая диагностика проводится намного быстрее и точнее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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