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Корень в помощь: в стране из-за коронавируса резко подорожал имбирь

Корень в помощь: в стране из-за коронавируса резко подорожал имбирь

Специалисты назвали эффективное природное противовирусное средство.

Россияне принялись скупать и употреблять в пищу в промышленных масштабах корень имбиря. До этого диетологи и вирусологи сошлись во мнении, что этот продукт обладает сильнейшими противовирусными свойствами и способствует укреплению иммунитета. Все это актуально в период пандемии и угрозы массового заражения коронавирусом.

Сейчас корень имбиря практически невозможно найти в торговых сетях. А цена на него на рынках достигает 2 тысяч рублей и более за килограмм. Продавцы называют его чуть ли не панацеей от COVID-19, зарабатывая на доверчивости паникующих граждан.

"Действительно, продукт обладает свойством укреплять иммунную систему организма человека, но он не спасет от коронавируса", - подчеркнули в ФАС, посоветовав покупателям не идти на поводу у недобросовестных продавцов.

Заметим, что помимо имбиря противовирусными свойствами обладает куркума, чеснок, все цитрусовые и ягоды. Диетологи вообще советуют разнообразное здоровое питание, которое поможет организму противостоять не только коронавирусу, но и все остальным заболеваниям.

Корень имбиря стал очень популярным у россиян в последнее время, но специалисты предупреждают: не всем можно без опасений употреблять имбирь, некоторым людям вместо пользы растение может принести вред. Специалисты рассказали, кому именно нужно исключить имбирь из рациона и больше не включать.
Теги : имбирь, противовирусное средство, коронавирус
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Роспотребнадзор сообщил, сколько человек заразились COVID-19 в РФ контактным путем
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