Из-за карантина в Европе началась волна домашнего насилия
Ученые утверждают, что карантин – это один из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом. Однако специалисты женских консультаций говорят, что длительная домашняя самоизоляция спровоцировала всплеск насилия в семьях.
Эксперты ассоциации женских консультационных центров и «горячих линий» Германии бьют тревогу. По их словам, далеко не для всех людей дом или квартира являются безопасным местом. Стресс, связанный с социальной изоляцией и туманным финансовым будущим, провоцирует семейные пары на выяснения отношений и скандалы.
Чаще всего жертвами насилия становятся именно женщины и дети, отмечают специалисты. Будучи запертыми дома с насильником, они становятся наиболее доступными потенциальными жертвами для него.
Не лучше развивается ситуация и в соседней Франции. Здесь говорят о том, что многие родители просто «сломались» в текущей сложной ситуации, и обстановка в семьях стала чрезвычайно накаленной.
Эксперты из Словакии также предупреждают, что, если карантин продлится несколько месяцев, то это может привести к всплеску домашнего насилия, пишет портал «Здоровье Mail.ru».
Напомним, что с 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Такое решение приняли местные власти в связи с распространением коронавируса.
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