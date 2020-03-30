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Из-за карантина в Европе началась волна домашнего насилия

Насилие в семье

Ученые утверждают, что карантин – это один из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом. Однако специалисты женских консультаций говорят, что длительная домашняя самоизоляция спровоцировала всплеск насилия в семьях.

Эксперты ассоциации женских консультационных центров и «горячих линий» Германии бьют тревогу. По их словам, далеко не для всех людей дом или квартира являются безопасным местом. Стресс, связанный с социальной изоляцией и туманным финансовым будущим, провоцирует семейные пары на выяснения отношений и скандалы.

Чаще всего жертвами насилия становятся именно женщины и дети, отмечают специалисты. Будучи запертыми дома с насильником, они становятся наиболее доступными потенциальными жертвами для него.

Не лучше развивается ситуация и в соседней Франции. Здесь говорят о том, что многие родители просто «сломались» в текущей сложной ситуации, и обстановка в семьях стала чрезвычайно накаленной.

Эксперты из Словакии также предупреждают, что, если карантин продлится несколько месяцев, то это может привести к всплеску домашнего насилия, пишет портал «Здоровье Mail.ru».

Напомним, что с 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Такое решение приняли местные власти в связи с распространением коронавируса.
Теги : насилие, карантин, коронавирус
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