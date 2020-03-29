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В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех

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Столичные власти приняли кардинальные меры по борьбе с коронавирусом. Так, с понедельника, 30 марта, в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех горожан.

Как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, с 30 марта в Москве будет введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города, всех возрастных категорий.

Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:

  • обращение за экстренной медицинской помощью
  • обязательные поездки на работу
  • совершение покупок в ближайших магазинах или аптеке
  • вынос бытового мусора
  • выгул домашних собак (не дальше, чем 100 метров от дома)

«А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - добавил Собянин.


Градоначальник также подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в Москву или уезжать из нее, передает «Интерфакс».

Ранее портал «Медикфорум» писал, что Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. 

Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 1014 человек, еще 112 – в Московской области.
Теги : карантин, Москва, Сергей Собянин, коронавирус, коронавирус в России
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