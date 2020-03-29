В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех

обращение за экстренной медицинской помощью

обязательные поездки на работу

совершение покупок в ближайших магазинах или аптеке

вынос бытового мусора

выгул домашних собак (не дальше, чем 100 метров от дома)

«А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - добавил Собянин.