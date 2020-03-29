В Москве с 30 марта вводится режим домашней самоизоляции для всех
Столичные власти приняли кардинальные меры по борьбе с коронавирусом. Так, с понедельника, 30 марта, в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех горожан.
Как заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, с 30 марта в Москве будет введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города, всех возрастных категорий.
Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:
- обращение за экстренной медицинской помощью
- обязательные поездки на работу
- совершение покупок в ближайших магазинах или аптеке
- вынос бытового мусора
- выгул домашних собак (не дальше, чем 100 метров от дома)
«А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - добавил Собянин.
Градоначальник также подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в Москву или уезжать из нее, передает «Интерфакс».
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Напомним, по состоянию на 29 марта 2020 года число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 1014 человек, еще 112 – в Московской области.
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