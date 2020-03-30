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В РФ заработала горячая линия для жертв домашнего насилия в условиях карантина

Женщина набирает номер

В Европе после введения карантина началась волна домашнего насилия. Чтобы не допустить рукоприкладства во время самоизоляции в России запустили горячую линию для жертв насилия в семье.

Инициатором запуска телефонной линии стал правозащитный проект «Зона права». Его участники готовы оказать всем пострадавшим бесплатную юридическую поддержку.

Жертвы домашнего насилия могут обратиться в организацию по номеру: +7 (917) 897-60-55 (Whatsapp, Telegram). Куратор направления — адвокат Валентина Фролова. Об этом говорится на сайте правозащитной организации.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что после введения карантинных мер по борьбе с коронавирусом во многих европейских странах стали отмечать всплеск домашнего насилия. Речь идет, в частности, о Германии и Франции. Жительницы этих и других государств стали гораздо чаще обращаться в полицию с жалобами на домашнего агрессора.
Теги : насилие, карантин, коронавирус в России
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В РФ заработала горячая линия для жертв домашнего насилия в условиях карантина
В московском оперштабе данные о продлении самоизоляции до 14 апреля назвали ошибкой
Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство