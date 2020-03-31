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Телевизор оказался опаснее для здоровья, чем видеоигры

Почему видеоигры оказались полезнее телевизора

Специалисты определили, что при просмотре телевизора риск развития ожирения гораздо больше, чем при игре в компьютерные игры. Это частично связано с тем, что во время просмотра телевизионных передач человек вообще не двигается, а во время игры - может совершать какие-либо действия, преимущественно руками.

Ученые из Университета Южной Австралии изучили статистику заболеваемости ожирением среди детей и подтвердили эту теорию. Исследователи также изучали новомодные приспособления для видеоигр в виртуальной реальности, которые захватывают движения игрока и проецируют их в игру. Это означает, что игроку необходимо активно двигаться, махать руками, вертеть головой и даже прыгать на месте. Такие приспособления существенно уменьшают последствия, которые грозят игрокам из-за длительного сидения на одном месте.

При обычном просмотре телевизора подростки совершают минимум движение, а это замедляет процесс сжигания калорий. Примечательно, что в Австралии около 25% подростков страдают от лишнего веса или ожирения.
Теги : телевизор, видеоигры, ожирение, лишний вес
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