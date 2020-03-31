Телевизор оказался опаснее для здоровья, чем видеоигры

Ученые из Университета Южной Австралии изучили статистику заболеваемости ожирением среди детей и подтвердили эту теорию. Исследователи также изучали новомодные приспособления для видеоигр в виртуальной реальности, которые захватывают движения игрока и проецируют их в игру. Это означает, что игроку необходимо активно двигаться, махать руками, вертеть головой и даже прыгать на месте. Такие приспособления существенно уменьшают последствия, которые грозят игрокам из-за длительного сидения на одном месте.При обычном просмотре телевизора подростки совершают минимум движение, а это замедляет процесс сжигания калорий. Примечательно, что в Австралии около 25% подростков страдают от лишнего веса или ожирения.