Названа периодичность, с которой нужно посещать гинеколога
Регулярное посещение женского врача может предотвратить развитие опасных недугов и даже вселить чувство спокойствия за своё здоровье. Специалисты также помогают женщинам сохранять их репродуктивное здоровье и давать потомство. До сих пор между медиками идёт спор о том, с какой периодичностью необходимо посещать гинеколога, чтобы поддерживать женское здоровье на высоком уровне.
Статистика показывает, что очень малый процент женщин посещают гинеколога хотя бы один раз в год. Однако многие специалисты сходятся во мнении, что проверять своё репродуктивное здоровье необходимо каждые полгода.
Симптомы, при которых нужно сразу обращаться к гинекологу:
- В осенний период, когда иммунная система максимально ослаблена и подвержена влиянию различных инфекций и вирусов;
- При нарушении гормонального цикла и сбоях в менструальных периодах, а также при острой боли в нижней части живота и пояснице;
- Различные проявления заболеваний: зуд, жжение, специфические выделения;
- Болевые ощущения и дискомфорт при половой связи.
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