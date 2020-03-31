Названа периодичность, с которой нужно посещать гинеколога

Симптомы, при которых нужно сразу обращаться к гинекологу:

В осенний период, когда иммунная система максимально ослаблена и подвержена влиянию различных инфекций и вирусов;

При нарушении гормонального цикла и сбоях в менструальных периодах, а также при острой боли в нижней части живота и пояснице;

Различные проявления заболеваний: зуд, жжение, специфические выделения;

Болевые ощущения и дискомфорт при половой связи.

Статистика показывает, что очень малый процент женщин посещают гинеколога хотя бы один раз в год. Однако многие специалисты сходятся во мнении, что проверять своё репродуктивное здоровье необходимо каждые полгода.