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У женщин абсолютно другой механизм зависимости от сигарет

Причины женского курения

Статистика показывает, что женщины в три раза меньше бросают курить сигареты, чем мужчины. Ученым удалось установить, что женскому организму тяжелее отказаться от табачных изделий и причина далеко не в зависимости от никотина. Уже давно были изобретены различные средства, которые позволяют принять незначительную дозу никотина без курения сигарет и облегчить симптомы зависимости.

"Самым распространенным предлагаемым способом бросить курить сегодня является никотинзаместительная терапия - пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Если бы женщины зависели от сигарет прежде всего из-за никотина, это было бы отличным решением. Однако на женщинах все эти заместители работают не очень эффективно", - утверждают исследователи.

Специалистам удалось установить, механизм женского привыкания к сигаретам имеет другую природу. Оказалось, что женщины более подвержены стрессу, чем мужчины и привыкание вызывает не никотин, а механическая привычка курения для избавления от стресса. Такая зависимость определяется психо-эмоциональный фактором.

Ученые утверждают, что женщинам, желающим избавиться от вредной привычки, необходимо использовать психологические приёмы для восстановления спокойствия и борьбой с тревожностью.
Теги : женщины, курение, табак, никотин, привычки
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