Вейпинг не поможет курильщикам отказаться от никотина
Переключение на электронные сигареты не помогает курильщикам отказаться от никотина. Эксперты предупреждают, что это всего лишь замена традиционных табачных изделий.
Курильщики, которые переходят на электронные сигареты, не избавляются от зависимости перед никотином и от вредной привычки, как утверждают эксперты. Профессор Университетского колледжа Лондона, консультант-психиатр Адам Уинсток (Adam Winstock) утверждает, что люди используют вейпинг в качестве замены табачных изделий, ну а для победы над никотиновой зависимостью этого недостаточно. Он полагает, что пользователям электронных сигарет необходима точно такая же поддержка, как и курильщикам, которым в государственных больницах Англии оказывают профессиональную помощь.
По мнению эксперта, хотя вейпинг вроде бы менее вреден для здоровья, курильщикам важно попытаться полностью бросить курить, а не переключаться на электронные сигареты. Многие другие формы никотинозаместительной терапии специально созданы в качестве переходного звена от сигарет к полному отказу от любых источников никотина. Но в случае с электронными сигаретами это не так, и многие курильщики переходят на их использование в постоянном режиме.
Нельзя исключить, что за счёт электронных сигарет их поклонники будут получать даже более высокий уровень никотина, чем при курении сигарет обычных. Пока не проводилось научных исследований, которые определяли бы, как много никотина потребляет среднестатистический пользователь электронных сигарет. Доктор Уинсток не исключает, что у некоторых людей, которые увлекаются вейпингом, никотиновая зависимость во много раз усиливается. И хотя электронные сигареты лучше курения, курильщики должны помнить о том, что это переходное звено, и в идеале они должны вообще перестали выпускать пар изо рта. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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