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Вейпинг не поможет курильщикам отказаться от никотина

Электронные сигареты

Переключение на электронные сигареты не помогает курильщикам отказаться от никотина. Эксперты предупреждают, что это всего лишь замена традиционных табачных изделий.

Курильщики, которые переходят на электронные сигареты, не избавляются от зависимости перед никотином и от вредной привычки, как утверждают эксперты. Профессор Университетского колледжа Лондона, консультант-психиатр Адам Уинсток (Adam Winstock) утверждает, что люди используют вейпинг в качестве замены табачных изделий, ну а для победы над никотиновой зависимостью этого недостаточно. Он полагает, что пользователям электронных сигарет необходима точно такая же поддержка, как и курильщикам, которым в государственных больницах Англии оказывают профессиональную помощь.

По мнению эксперта, хотя вейпинг вроде бы менее вреден для здоровья, курильщикам важно попытаться полностью бросить курить, а не переключаться на электронные сигареты. Многие другие формы никотинозаместительной терапии специально созданы в качестве переходного звена от сигарет к полному отказу от любых источников никотина. Но в случае с электронными сигаретами это не так, и многие курильщики переходят на их использование в постоянном режиме.

Нельзя исключить, что за счёт электронных сигарет их поклонники будут получать даже более высокий уровень никотина, чем при курении сигарет обычных. Пока не проводилось научных исследований, которые определяли бы, как много никотина потребляет среднестатистический пользователь электронных сигарет. Доктор Уинсток не исключает, что у некоторых людей, которые увлекаются вейпингом, никотиновая зависимость во много раз усиливается. И хотя электронные сигареты лучше курения, курильщики должны помнить о том, что это переходное звено, и в идеале они должны вообще перестали выпускать пар изо рта. Об этом сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : курильщики, электронные сигареты

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Комментарии

    1. Дмитрий

    Что за чушь??? От адекватных доз никотина не умирают. А умирают от последствий вдыхания продуктов ГОРЕНИЯ. Электросигареты не производят горения, а содержание никотина регулируется самим потребителем, а не как в куреве (сколько есть, столько и получаешь).
    Афтар, учи мат часть. Прежде чем глупости генерировать

    24-12-2019 12:31  
    2. Игорь

    Даже удивительно. Ведь всего одна лживая часть фразы: "Но в случае с электронными сигаретами это не так" и подборка правдивых, в общем-то, высказываний получает практически противоположный смысл.
    Было бы название чуть другим, ну например таким "Сам по себе вейпинг не поможет курильщикам отказаться от никотина". И думаю никто бы и не возражал. Ведь количество никотина вейпер (у которого мозги есть) регулирует самостоятельно. И да среди моих знакомых есть бывший курильшик, а теперь и бывший вейпер. И к потреблению никотина возвращаться не собирается.
    И думаю еще многие (как и я) так и не смогли найти информации о вреде никотина (именно никотина, а не табакокурения). А привычка к потреблению никотина - так и остается просто привычкой. У меня еще есть привычка к кофе (по утрам), к алкоголю (в основном по праздникам) и даже (к ужасу веганов) к потреблению мяса и прочих продуктов животного происхождения. И все это я отношу к "потребление абсолютно необязательных продуктов".

    24-12-2019 13:05  
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