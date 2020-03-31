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Определена самая депрессивная профессия

Самой депрессивной профессией считается водитель автобуса

Выбор профессии определяет не только дальнейшее благосостояние человека, но и его психологическое здоровье. Различные сферы деятельности имеют свои особенности нагрузки, стресса и других пагубных влияний. Недавно социологи совместно с психологами смогли определить, какую профессию можно назвать самой депрессивной. Оказалось, что наибольший стресс испытывают водители автобусов.

Не ушли далеко от водителей автобусов работники сферы недвижимости. Тройку антилидеров замыкают сотрудники социальной сферы. Психологическому влиянию также подвержены работники бытовых услуг, юристы и сотрудники издательской сферы.

Сфера здравоохранения, инженерного дела, ремонта автомобилей, образования, ресторанного бизнеса и грузоперевозок была назвала средней по уровню воздействия на психологическое здоровье.

Наименьшее влияние стресса испытывают сотрудники угольной промышленности, авиационной отрасли, металлурги, организаторы досуга и отдыха, а также спортсмены.
Теги : профессия, депрессия, стресс
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Как выводить токсины из организма в период пандемии
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