Определена самая депрессивная профессия

Не ушли далеко от водителей автобусов работники сферы недвижимости. Тройку антилидеров замыкают сотрудники социальной сферы. Психологическому влиянию также подвержены работники бытовых услуг, юристы и сотрудники издательской сферы.Сфера здравоохранения, инженерного дела, ремонта автомобилей, образования, ресторанного бизнеса и грузоперевозок была назвала средней по уровню воздействия на психологическое здоровье.Наименьшее влияние стресса испытывают сотрудники угольной промышленности, авиационной отрасли, металлурги, организаторы досуга и отдыха, а также спортсмены.