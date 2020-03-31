Эффект теломер: как замедлить старение

Не поддавайтесь панике и стрессу. У спокойных людей теломеры укорачиваются медленнее. Поэтому Блэкберн советует приучить себя не впадать в депрессию по поводу и без, а относиться к проблеме философски, как к задачке, которую нужно решить. Таким образом в организме происходит выброс кортизола, который отвечает за сохранение молодости.В борьбе со стрессом, по мнению ученой, отличным помощником становится медитация. Не обязательно "ударяться" в духовные практики и искать просветления. Блэкберн выяснила, всего 12 минут медитации в день в течение месяца значительно замедляют изменения в теломерах.Важным моментом является социализация. Биолог выяснила, что люди, которые часто общаются с друзьями, посещают развлекательные мероприятия, остаются молодыми дольше. Главное условие: нужно отсеять из своей жизни тех, кто не вызывает в вас положительные эмоции: общением важно наслаждаться. Исследования Блэкберн также показали, что теломеры медленнее укорачиваются у людей, состоящих в счастливом браке и имеющих продолжительные дружеские отношения.И хотя говорят, что здоровье за деньги не купишь биолог доказала обратное. В своей работе она выяснила, что высоким доходы прямо пропорциональны теломерам. Блекберн предполагает, что это связано со спокойствием по поводу своего будущего, то есть уровень стресса существенно снижается. Однако не стоит доводить до крайностей: если "костьми лечь" на работе ни о каком здоровье и молодости речи уже идти не будет.