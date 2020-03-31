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Глаз, как у орла: эффективный способ сохранить зрение

Как сохранить зрение

Окулисты рекомендуют скорректировать образ жизни, чтобы сохранить глаза здоровыми.

Чаще гуляйте: свежий воздух полезен для глаз не меньше, чем для органов дыхания. Расслабленно рассматривайте природу, людей. Уделите особое внимание освещению. Работая в условиях искусственного света, используйте галогенные лампы и учитывайте, что при работе за компьютером свет должен "падать" слева.

Займитесь спортом, особенно в этом случае полезно плаванье. Этот вид спорта борется с застойными  явлениями в шейном отделе позвоночника, из-за которых глаза не получают достаточного питания. И конечно же питание. Употреблять нужно продукты богатые фосфором, магнием, цинком и кальцием, витаминами А, С и Е. Среди таких продуктов: черника, морковь, баклажаны и черная смородина.
Теги : глаза, зрение
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