5 способов сохранить глаза здоровыми до старости
Глаза - это самый важный орган чувств и очень чувствительная структура. Зрение остается острым, только когда вы предлагаете глазам разнообразие, не перегружайте их и снабжайте необходимыми питательными веществами.
Избегайте факторов рискаКурение, высокое кровяное давление и диабет влияют на здоровье глаз. Это в первую очередь повреждает мелкие сосуды, которые проходят через глаза и снабжают сетчатку.
Проводить много времени на свежем воздухеПроводя время на открытом воздухе, позволяя вашему взгляду отойти вдаль, тренирует глазные мышцы.
"Больше дневного света может предотвратить близорукость», - говорит офтальмолог Фрэнк Шеффель. Старайтесь часами не смотреть на экраны в режиме крупного плана. В долгосрочной перспективе это напрягает мышцы, высушивает роговицу".
Надеть солнцезащитные очкиДля глаз хорош дневной свет, но не яркое солнце. В результате зрительные клетки могут быть потеряны за короткое время, а линза и сетчатка повреждены. Солнцезащитные очки со 100-процентной защитой от ультрафиолета могут предотвратить долговременное повреждение.
Ешьте богатые витаминамиГлаза получают пользу от богатой витаминами диеты: витамин А из моркови или тыквы особенно полезен. Фитохимический лютеин из зеленых листовых овощей, оказывает антиоксидантный действие на сетчатке. Это укрепляет макулу, точку острого зрения.
Тренируйте глаза или хотя бы расслабьтесьРелаксация для глаз особенно важна в повседневной жизни. В этом вам помогут советы из тренировочных программ для глаз, такие как «пальмирование»: закройте глаза и положите на них ладони, подождите две минуты. Отдых в темноте подобен мини-сну для ваших глаз, где вы можете расслабиться от стресса ваших глаз.
Другие упражнения включают: перемещение глаз несколько раз за закрытыми веками во всех направлениях, «аккомодация», то есть попеременное фиксирование близких и удаленных точек или просто намеренное мигание несколько раз.
Ранее на Медикфорум мы писали о привычках, которые портят зрение.
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