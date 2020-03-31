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В чём заключается польза и вред супов

Польза и вред супов

Благодаря обильному количеству и разнообразию овощей в рецептах, супы - отличный источник витаминов. И хотя овощи проходят термическую обработку, к высоким температурам устойчивы витамины группы В, А, Е, D и РР, 70% свойств которых сохраняются. Так, пара порций "горячего" удовлетворяет суточную потребность организма в растительной пище. 

Питательная жидкость куриного или овощного бульона легко утоляет голод, а потому это блюдо незаменимо для тех, кто следит за своей фигурой. При этом организм насыщается клетчаткой, которая помогает вывести шлаки и токсины. Такие супы быстро и легко усваиваются, организму не нужно прилагать много усилий, для того, чтобы их переварить, поэтому супы важно употреблять при простуде. Конечно, это не касается наваристого борща на нескольких видах мяса с салом. 

Однако в этом вопросе есть свои подводные камни. Некоторые предприниматели, выращивая животное, кормят его антибиотиками или гормональными препаратами, которые при нагревании попадают в еду. Поэтому, чтобы не навредить своему здоровью супом, лучше варить его на втором бульоне: после закипания воды с мясом, жидкость нужно полностью слить, снова залить чистой водой и приступать к приготовлению.

Важно чередовать супы с твердой пищей. Если в рационе будут присутствовать только жидкие блюда, при малых энергозатратах на их пережевывание и переваривание, десна ослабнут, что может привести к выпадению зубов, а органы ЖКТ начнут хуже выполнять свои функции. 
Теги : еда, питание, супы
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