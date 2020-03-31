Горячая ванна может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта

«Мы обнаружили, что частый прием ванны связан со значительно более низким риском гипертонии, что позволяет предположить, что принятие ванны может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний», - отмечают исследователи.

Исследование, опубликованное в журнале Heart показало, что в Японии, где принятие ванны является ключевой частью культуры, любители горячих ванн демонстрируют значительное снижение риска заболеваний сердечно-сосудистого спектра.Исследователи отслеживали данные более чем 30 тыс. взрослых японцев на протяжении двух десятилетий. Оценивалась частота принятия ванны и риск заболеваний сердца и сосудов.Согласно полученным данным, ежедневный прием горячей ванны предлагает снижение риска сердечных заболеваний на 28%, а инсульта на 26%.Число сердечно-сосудистых заболеваний снижалось на 35%, если участники отдавали предпочтение горячей воде. На риск инсульта температура не повлияла.