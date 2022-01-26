Плановая госпитализация детей из-за ковида остановлена
Власти Москвы приняли решение приостановить плановые операции детей в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Отныне в городе будут проводить только экстренные операции, показанные по жизненной необходимости.
Московские дети пока не смогут лечь в больницу, чтобы вырезать гланды или пройти через другую плановую операцию, не связанную с угрозой жизни. Власти приняли решение на три недели приостановить плановые госпитализации юных пациентов, что связано с ростом заболеваемости коронавирусом, в том числе, и среди несовершеннолетних. Хотя дети крайне редко болеют ковидом с симптомами, штамм Омикрон спутал все карты.
Это постановление не касается только тех детей, у кого запланированы сложные операции в связи с тяжелейшими болезнями вроде онкологии или нарушений кроветворной системы. Если здесь промедление в несколько недель недопустимо, то такие операции проводиться будут. Также не приостанавливается и экстренная детская медпомощь, но плановые операции пока отменяются.
Можно вспомнить, что на пике первой волны в России вообще приостановили все плановые операции для пациентов всех возрастов, а также и оказание первичной медицинской помощи. Тогда людей просили не обращаться в поликлиники к врачам из-за тех или иных недомоганий, а ждать того момента, когда станет совсем худо и лишь после этого вызывать скорую помощь. К счастью, пока до такой меры ещё не дошли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Департамент здравоохранения Москвы
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