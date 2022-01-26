Плановая госпитализация детей из-за ковида остановлена

Департамент здравоохранения Москвы

Медицина

отраслевой орган исполнительной власти, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции в отношении органов, учреждений, организаций и предприятий здравоохранения, аптечных предприятий, подведомственных Правительству Москвы, и управление имуществом этой системы в пределах полномочий, переданных ему Правительством Москвы.