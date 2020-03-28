28-03-2020 18:22 - Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса28-03-2020 17:11 - Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?28-03-2020 16:43 - «У нее был только кашель». Стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом28-03-2020 16:30 - Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов28-03-2020 16:01 - Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности28-03-2020 15:26 - ВОЗ дала рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса28-03-2020 15:18 - Рекордная смертность: за сутки в Италии погибли от коронавируса почти 1000 человек, в Испании - 83228-03-2020 15:16 - Доктор Комаровский рассказал, как лечиться на дому при заражении коронавирусом28-03-2020 15:03 - Доктор Комаровский назвал продукты, которыми нужно питаться при коронавирусе28-03-2020 14:46 - Американская лаборатория представляет портативный 5-минутный тест на коронавирус COVID-1928-03-2020 13:55 - Карантин: закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек28-03-2020 13:05 - Росгвардия будет искать пенсинеров на улицах Москвы и лишать 2000р. за несоблюдение карантина28-03-2020 13:01 - На Кубани уволили главного фтизиатра края, скрывшего свою поездку в Доминикану во время эпидемии коронавируса28-03-2020 12:49 - 4 средства, которые эффективно удаляют коронавирус с поверхностей28-03-2020 12:34 - Поможет ли промывание носа от коронавируса

Новосибирская клиника отменила плановые консультации и госпитализации

Новосибирская клиника отменила плановые консультации и госпитализации

Из-за угрозы коронавируса в центре Мешалкина будут делать только операции, требующие немедленного вмешательства.

Клиника Мешалкина, работающая в Новосибирске, из-за угрозы распространения COVID-2019 среди своих сотрудников и пациентов, не будет проводить плановых амбулаторных консультативных приемов (кроме онкологических консультаций), отменит посещения с диагностическими целями и плановые госпитализации жителей, проживающих в других регионах.

Как сообщает пресс-служба клиники, дело в том, что посетители добираются в центр Мешалкина разными способами, что повышает риск заражения по дороге. Посещения пациентов, дежащих сейчас в стационаре, не отменяются. Также будет проводиться плановая госпитализация больных, живущих в Новосибирской области.

Экстренная помощь будет оказана всем, независимо от места жительства.

"Консультативные и диагностические подразделения сосредоточены в одном здании с хирургическими отделениями, в которых одновременно на лечении находятся около 500 больных. Это люди в ослабленном состоянии и требующие специального ухода. Ни мы, ни общество не имеем права подвергать их дополнительному риску в связи с возможной встречей с инфицированным амбулаторным пациентом», - рассказала главный врач центра Людмила Горбатых.


Сейчас сотрудники центра обзванивают своих пациентов, чтобы сообщить им об отмене операций. Клиника начнет работу в обычном режиме после отмены режима повышенной готовности на территории Новосибирской области и стабилизации обстановки с коронавирусом.

Ранее МедикФорум рассказал о том, как новосибирские студенты помогают пожилым людям во время самоизоляции.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса
Новосибирская клиника отменила плановые консультации и госпитализации
Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?