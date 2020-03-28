Новосибирская клиника отменила плановые консультации и госпитализации

"Консультативные и диагностические подразделения сосредоточены в одном здании с хирургическими отделениями, в которых одновременно на лечении находятся около 500 больных. Это люди в ослабленном состоянии и требующие специального ухода. Ни мы, ни общество не имеем права подвергать их дополнительному риску в связи с возможной встречей с инфицированным амбулаторным пациентом», - рассказала главный врач центра Людмила Горбатых.

Клиника Мешалкина, работающая в Новосибирске, из-за угрозы распространения COVID-2019 среди своих сотрудников и пациентов, не будет проводить плановых амбулаторных консультативных приемов (кроме онкологических консультаций), отменит посещения с диагностическими целями и плановые госпитализации жителей, проживающих в других регионах.Как сообщает пресс-служба клиники, дело в том, что посетители добираются в центр Мешалкина разными способами, что повышает риск заражения по дороге. Посещения пациентов, дежащих сейчас в стационаре, не отменяются. Также будет проводиться плановая госпитализация больных, живущих в Новосибирской области.Экстренная помощь будет оказана всем, независимо от места жительства.Сейчас сотрудники центра обзванивают своих пациентов, чтобы сообщить им об отмене операций. Клиника начнет работу в обычном режиме после отмены режима повышенной готовности на территории Новосибирской области и стабилизации обстановки с коронавирусом.Ранее МедикФорум рассказал о том, как новосибирские студенты помогают пожилым людям во время самоизоляции.