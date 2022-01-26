До 70% заболевших Омикроном уже болели раньше
Около 70% пациентов, заразившихся коронавирусом из-за проникновения в их организм штамма Омикрон в Англии, могли болеть ковидом раньше. Такова информация, опубликованная Имперским колледжем Лондона.
Британские учёные полагают, что две трети жителей Англии, которые имели коронавирус в начале 2022 года, возможно, заразились повторно. Это одно из наиболее крупных по масштабу наблюдательных исследований, в ходе которого были произвольно протестированы 100 000 человек в течении двух недель, заканчивающихся 20 января. Уровень положительных тестов на COVID-19 составил 4,4%.
Авторы исследования утверждают, что это самое значительное количество положительных тестов из когда-либо проведённых массовых тестирований. Это значит, что штамм Омикрон действительно поднял заболеваемость до пандемических высот. Также исследователи утверждают, что очередная вспышка коронавируса в Англии теперь выходит на плато, и волна Омикрона отступает.
Анализ показал, что 2 315 из 3 582 положительных тестов зарегистрированы у людей, которые раньше уже болели коронавирусом. Ещё 267 из заражённых подозревают, что они имели коронавирус в прошлом, хотя и не делали тестов. А это показывает, что уровень повторных заражений составляет ошеломительные 70%. Сейчас на всей территории Англии отменяется масочный режим, чего пока не происходит в других регионах Великобритании вроде Шотландии и Уэльса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
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