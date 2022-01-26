Ещё одна версия происхождения постковидного синдрома
Наука продолжает пытаться выяснить, откуда берётся так называемый постковидный синдром. Если новая версия будет подтверждена, то она поможет разработать тест, предсказывающий возникновение этого феномена.
Вполне возможно, что в один прекрасный день анализ крови будет предсказывать риск развития у человека постковидного синдрома. Таковы итоги исследования учёных-иммунологов из Университетского госпиталя в Цюрихе. Они обнаружили, что сталкивающиеся с этим расстройством люди имеют более низкий уровень определённых антител в крови после того, как заражаются коронавирусом.
Если эта информация будет подтверждена в ходе более крупных исследований, то она поможет ученым разработать тест, который предскажет, кому суждено продолжать страдать от симптомов коронавируса неделями и месяцами после выздоровления, а кто может рассчитывать быстро вернуться в форму. Науке необходимо распознавать этих пациентов как можно раньше, чтобы организовать им соответствующую поддержку.
Постковидный синдром является всё ещё плохо понимаемым наукой расстройством, которое продолжает изучаться многими научными коллективами по всему миру. Даже неизвестно точное количество жертв этого синдрома, хотя по некоторым оценкам с ним сталкивается каждый третий перенесший коронавирус пациент. У них определённые симптомы неприятного недуга могут наблюдаться в течение, как минимум, месяца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский госпиталь в Цюрихе
Медицина
специализированная клиника, являющаяся одним из старейших (основана в 1874 г.) и известнейших медицинских учреждений в мире
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