У сотен тысяч россиян смертельно опасное расстройство
Сотни тысяч россиян имеют потенциально смертельно опасное расстройство аортального клапана. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго.
На территории Великобритании проживает около 300 000 человек, страдающих от стеноза аортального клапана, а в России их ещё больше, так как население нашей страны более чем в два раза значительнее британского. Этот стеноз представляет собой потенциально смертельно опасное расстройство сердца, которое необходимо лечить. В ближайшие годы, как полагают авторы исследования, государственные больницы будут с огромным трудом справляться с наплывом пациентов, нуждающихся в срочном лечении стеноза аортального клапана, и их количество будет только расти.
Более чем у половины этих больных уже развитая форма болезни, и при отсутствии лечения они умрут в течение следующих пяти лет. Аортальный стеноз возникает в тот момент, когда клапан аорты сужается и становится менее подвижным, то есть не таким гибким. А это значит, что он уже не может полноценно открываться, что заметно сокращает или полностью блокирует проток крови от сердца в аорту и к оставшейся части тела.
У значительного количества людей, к сожалению, это расстройство протекает практически без всяких симптомов, и оно проявляется только тогда, когда является уже запущенным. Лечение должно быть активным, в некоторых случаях можно обойтись фармацевтическим вмешательством, но в других требуется хирургия. Сейчас проводятся лапароскопические операции, гораздо менее травматические для людей. Оставлять аортальный стеноз без всякого лечения смертельно опасно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Глазго
Медицина
четвёртый по старшинству в Великобритании и крупнейший университет в Шотландии. Расположен в городе Глазго.
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