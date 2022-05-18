Ранняя замена клапана эффективна при аортальном стенозе
Пациенты с разновидностью болезни сердца под названием аортальный стеноз должны как можно раньше проходить через хирургическую операцию по замене клапана. К такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Англии.
Жертвы стеноза аорты при первых симптомах своей патологии должны обращаться за хирургической операцией по замене сердечного клапана, которая поможет избежать серьёзных перманентных повреждений. Таковы выводы британских исследователей. Значительное количество пациентов с аортальным стенозом не проходит через операции на первой стадии их патологии, они ждут месяцы и годы, теряя драгоценное время.
Стеноз аорты представляет собой сужение клапана, который отделяет камеру-насос левого желудочка от аорты, доставляющей кровь в оставшуюся часть тела. Проанализировав информацию от множества исследований и пациентов, прошедших через ранние хирургические операции ещё до полноценного развития всех симптомов, авторы доказали, что эти люди на 79% реже попадали в больницы с сердечной недостаточностью. Также в этой категории на 55% снижался риск смерти, по сравнению с теми пациентами, которые проходили через операции позднее.
Множество пациентов с тяжелым аортальным стенозом не испытывают симптомов и не обращаются за операциями по замене клапана, так как как ныне существующие врачебные рекомендации им этого не предлагают. Исследователя хотели узнать, не лучше ли проводить данные операции по замене клапанов как можно раньше. Наблюдение показало, что это оптимальный вариант. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Восточной Англии
Медицина
общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году
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