Эффективность химиотерапии зависит от времени суток

«Мы не первые, кто показал, что хронохимиотерапия полезна, но мы первые, кто показал, что она полезна при лечении метастазов в головном мозге», — рассказывает Уокер, научный сотрудник, докторант факультета неврологии.

Результаты исследования представлены в журнале Frontiers in Oncology.

Гематоэнцефалический барьер препятствует проникновению инородных веществ в головной мозг. Это хорошо, когда речь идет о токсинах и микробах, но это усложняет лечение опухолей головного мозга. Защищая мозг от вещей, которые могут ему повредить, гематоэнцефалический барьер также блокирует химиотерапию, которая могла бы ему помочь.Уильям Уокер, исследователь из Медицинской школы Университета Западной Вирджинии, решил изучить эффективность гематоэнцефалического барьера в зависимости от времени суток. Он обнаружил, что гематоэнцефалический барьер является динамическим, а не статичным. Предполагается, что правильно подобранное время для химиотерапевтического лечения увеличивает эффективность терапии.Уокер и его коллеги вводили химиотерапию мышам с раком молочной железы, который метастазировал в мозг. Некоторые мыши получали лечение в условиях дневного света. Мыши, ведущие ночной образ жизни, обычно находятся днем в состоянии покоя. Другие животные получали их в темноте, то есть в период активности.Исследователи обнаружили, что химиотерапия, которую они применяли в темноте, убивала больше клеток опухоли, чем при свете. Химиотерапия в темноте также лучше справлялась с устранением неврологических симптомов, таких как странная походка и потеря контроля над мышцами. Медианная выживаемость этой группы увеличилась примерно на 20%.Однако остаются вопросы. Изменчив ли гематоэнцефалический барьер человека? Если да, то в какое время суток он будет более восприимчив к химиотерапии? Отражают ли колебания тот факт, что люди ведут дневной образ жизни (более активны днем), или они являются следствием самого воздействия света? Этими вопросами Уокер планирует заниматься в дальнейшем.Ранее ученые назвали простой способ снизить холестерин на 30 %