Ученые: снизить холестерин на 30 % можно всего за месяц

«Исходя из результатов, полученных в нашем исследовании, использование диеты для лечения холестерина расширяет возможности медицинских работников и пациентов», — рассказывает Стивен Копецки, доктор медицинских наук, кардиолог и директор клиники непереносимости статинов при клинике Мэйо.

Высокий уровень холестерина — основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, а значит и преждевременной смерти . Он затрагивает почти каждого второго взрослого человека старше 50 лет. Чаще всего для снижения уровня холестерина рекомендуется медикаментозная терапия. Однако новое исследование показывает, что такого же эффекта можно добиться и с помощью диеты. Выводы работы представлены в Journal of Nutrition.Он отмечает, что многие пациенты, которые не хотят или не могут принимать статины, все равно могут справиться с повышенным уровнем холестерина. Заменив лишь небольшую часть того, что ели пациенты с гиперлипидемией, на продукты, ориентированные на снижение уровня холестерина, ученые обнаружили быстрое и весьма значительное снижение показателей. В конечном итоге участники наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП в среднем на 9 % в течение 30 дней, а у некоторых снижение составило более 30 %.В рамках вмешательства в рацион участников включались разнообразные закуски на основе цельных продуктов: от шоколадных батончиков до клубнично-банановых смузи. Эти продукты были специально разработаны для обеспечения комплексом питательных веществ, состоящим из цельных пищевых волокон, растительных стеролов, жирных кислот омега-3 и антиоксидантов.