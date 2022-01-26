Ученые: снизить холестерин на 30 % можно всего за месяц
Высокий уровень холестерина — основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, а значит и преждевременной смерти. Он затрагивает почти каждого второго взрослого человека старше 50 лет. Чаще всего для снижения уровня холестерина рекомендуется медикаментозная терапия. Однако новое исследование показывает, что такого же эффекта можно добиться и с помощью диеты. Выводы работы представлены в Journal of Nutrition.
«Исходя из результатов, полученных в нашем исследовании, использование диеты для лечения холестерина расширяет возможности медицинских работников и пациентов», — рассказывает Стивен Копецки, доктор медицинских наук, кардиолог и директор клиники непереносимости статинов при клинике Мэйо.
Он отмечает, что многие пациенты, которые не хотят или не могут принимать статины, все равно могут справиться с повышенным уровнем холестерина. Заменив лишь небольшую часть того, что ели пациенты с гиперлипидемией, на продукты, ориентированные на снижение уровня холестерина, ученые обнаружили быстрое и весьма значительное снижение показателей. В конечном итоге участники наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП в среднем на 9 % в течение 30 дней, а у некоторых снижение составило более 30 %.
В рамках вмешательства в рацион участников включались разнообразные закуски на основе цельных продуктов: от шоколадных батончиков до клубнично-банановых смузи. Эти продукты были специально разработаны для обеспечения комплексом питательных веществ, состоящим из цельных пищевых волокон, растительных стеролов, жирных кислот омега-3 и антиоксидантов.
Стивен Копецки
Здоровье
Доктор медицинских наук, кардиолог и директор клиники непереносимости статинов при клинике Мэйо
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