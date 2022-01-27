В Англии отменяют масочный режим
Во второй раз за два года пандемии власти Англии отменяют масочный режим. Первые посетители магазинов, не носящие медицинских масок, нынешним утром уже устремились за покупками, но в некоторых супермаркетах и на общественном транспорте этот режим ещё действует.
Низкая агрессивность штамма Омикрон, который спровоцировал новую волну заражений в Великобритании, привела власти к решению ослабить существующие ограничения. С сегодняшнего дня медицинские маски не требуются при посещении магазинов и общественного транспорта. Однако некоторые ритейлеры и операторы железнодорожного сообщения всё ещё просят клиентов закрывать лица. Кроме того, отменяется необходимость предоставления QR-кода или иного доказательства вакцинации либо недавно сделанного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для посещения массовых мероприятий, включая и ночные клубы.
Отныне по закону от покупателей в супермаркетах и пассажиров общественного транспорта нельзя требовать ношение масок под угрозой штрафа, и теперь в некоторых заведениях и на железной дороге служащие просто взывают в совести людей. Ну а Бориса Джонсона критики обвиняют в том, что он слишком поспешил отказаться от жестких ограничений, чтобы понравиться публике. Сейчас Джонсон находится под угрозой отставки из-за громкого скандала, связанного с тем, что в разгар введённых им же самим ограничений на массовые скопление в 6 человек он принял участие в нескольких вечеринках с участием более сотни гостей, организованных властями.
Уже сегодня посетители крупных британских супермаркетов не носили маски при совершении покупок. Омикрон-волна в Великобритании смягчается, хотя показатели смертности остаются всё ещё на довольно высоком уровне. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
NHS
Медицина
Зонтичный термин, описывающий совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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