Смертность от коронавируса в Великобритании достигла пика
На территории Великобритании зарегистрирована пиковая суточная смертность от коронавируса во время четвертой волны, вызванный штаммом Омикрон. Вчера за сутки здесь скончались 439 человек.
Четвертая волна коронавируса в Великобритании достигла своего пика в середине января, как показывает официальная статистика, которая таким образом опровергает страхи о росте этого показателя. Так, вчера на территории Великобритании зарегистрировано 439 смертей - наиболее значительный суточный показатель с февраля прошлого года. На фоне этой цифры многие заговорили о том, что решение властей отказаться от масочного режима и других ограничений выглядит самоубийственным.
Однако существует значительный временной разрыв между реальной смертью человека от коронавируса и тем, когда она попадает в официальную статистику. Из-за чего вести суточный подсчёт бывает довольно сложно. Ну а анализ среднесуточной смертности на протяжении нескольких дней показывает, что данный показатель снижается с 15 января - выше уровня 270 смертей он не поднимался. Так, 14 января была зарегистрирована средняя суточная смертность в 255 человек, а последние цифры позволяют судить о том, что эта цифра упала до 240.
Суточное количество смертей от коронавируса зимой этого года представляет собой лишь пятую часть от тех показателей, которые наблюдались в разгар катастрофической зимы прошлого года. Кроме того, их можно вполне сравнить с сезоном тяжелого гриппа, когда в Великобритании ежедневно от этой вирусной болезни умирает по 400 человек. Некоторые эксперты полагают, что значительная часть жертв коронавируса умерла не из-за этой болезни, а от других причин, при этом имея также и ковид. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
NHS
Медицина
Зонтичный термин, описывающий совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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