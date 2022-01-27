Аптеки скоро предложат роды и пластику
Уже через 10 лет в аптеках будут принимать роды, проводить увеличения груди и липосакцию. Таким образом в Британии намерены помочь государственным больницам.
Если аптекам Великобритании выделят 1 млрд фунтов, то они смогут предлагать своим посетителям не только лекарства, но и целый ряд медицинских процедур. Пандемия показала, что государственные клиники страны могут и не справляться с потоком пациентов, а количество свободных коек в этих больницах очень мало для удовлетворения нужд всех людей. Медицинская помощь в стране оказывается бесплатно, хотя здесь есть и частные клиники, но их услуги стоят дорого. Однако альтернативой для некоторых британцев, как это ни странно звучит, могут стать аптеки, причём уже в следующее десятилетии.
Компания Alitam Group, которая управляет 140 небольшими аптеками в Великобритании и Ирландии, хочет трансформировать их в медицинские хабы. На территории этих аптек пациенты смогут забронировать целый ряд операций, включая стоматологическую и косметическую помощь. Среди предлагаемых процедур увеличения груди и липосакция. Более того, в аптеках даже смогут принимать роды. Естественно, что здесь будут проводить и первоначальную диагностику вроде проверки зрения, измерения артериального давления, а также давать советы по лечению и подбору лекарств.
Для выполнения этих задач требуется 1 млрд фунтов. Подчёркивается, что сама компания была основана только в 2020 году, и финансирование её амбициозных планов будет осуществляться не из бюджета, а из частных источников. К 2032 угоду, как утверждают представители этой компании, половина аптек сможет проводить операции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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