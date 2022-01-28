Какой аппарат КТ лучше?

Компьютерный томограф — новейший аппарат, применяемый в медицине для обследования организма посредством рентгеновских лучей. Он выдает на экран снимки слоев тканей и позволяет диагностировать серьезные заболевания. Причем аппараты КТ различаются по ряду параметров, и при его выборе важно учитывать характеристики различных модификаций.

Принцип действия

Аппараты КТ

работают на базе рентгеновских лучей, которые обладают повышенной способностью проникать сквозь органы человека и поглощаться последними с разной интенсивностью. Метод диагностики основывается на фиксации этого параметра: ткани организма обладают различной плотностью, поэтому поглощение излучения происходит неодинаково. Полученные результаты обрабатываются компьютерной программой и выдаются на экран в виде снимков.

Томограф состоит из 3 основных частей:

кольца, или гентри со встроенными источниками излучения;

стола;

компьютера.

Во время процедуры кольцо оборачивается вокруг пациента. Рентгеновское излучение улавливается детекторами и преобразуется в электросигналы, затем — в цифровые импульсы.

Разновидности томографов

Оборудование для компьютерной томографии

бывает 3 типов:

Пошаговый (односрезовый КТ). Наиболее простое устройство, производящее по обороту на слой. Сегодня почти не используется из-за малой информативности и высокой лучевой нагрузки.

Спиральный. Вращение контура происходит по спирали, а стол проходит через кольцо поступательными движениями. Компьютерная программа предоставляет трехмерное изображение органа. Благодаря сокращению времени процедуры, уменьшается и вредное воздействие рентгеновских лучей.

Мультисрезовый. Сегодня существуют аппараты, способные сканировать более 600 срезов и предоставлять детальное изображение.

Выбор томографа осуществляется на базе потребностей специалистов, занимающихся диагностикой.

Каким аппаратам отдать предпочтение

Пошаговые томографы в современной медицине редко используются. Центры диагностики предпочитают спиральные и мультисрезовые устройства с числом сечений до 64. В профильных клиниках устанавливают 128-срезовые аппараты.

Покупка томографа для клиники — ответственное решение. Для приобретения устройства необходимо найти проверенного дистрибьютора, предоставляющего гарантию и сервисное обслуживание. Правильный выбор поставщика — залог высокого качества оборудования и длительного срока службы.