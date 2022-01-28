Какой аппарат КТ лучше?
Компьютерный томограф — новейший аппарат, применяемый в медицине для обследования организма посредством рентгеновских лучей. Он выдает на экран снимки слоев тканей и позволяет диагностировать серьезные заболевания. Причем аппараты КТ различаются по ряду параметров, и при его выборе важно учитывать характеристики различных модификаций.
Принцип действия
Аппараты КТ работают на базе рентгеновских лучей, которые обладают повышенной способностью проникать сквозь органы человека и поглощаться последними с разной интенсивностью. Метод диагностики основывается на фиксации этого параметра: ткани организма обладают различной плотностью, поэтому поглощение излучения происходит неодинаково. Полученные результаты обрабатываются компьютерной программой и выдаются на экран в виде снимков.
Томограф состоит из 3 основных частей:
- кольца, или гентри со встроенными источниками излучения;
- стола;
- компьютера.
Разновидности томографов
Оборудование для компьютерной томографии бывает 3 типов:
- Пошаговый (односрезовый КТ). Наиболее простое устройство, производящее по обороту на слой. Сегодня почти не используется из-за малой информативности и высокой лучевой нагрузки.
- Спиральный. Вращение контура происходит по спирали, а стол проходит через кольцо поступательными движениями. Компьютерная программа предоставляет трехмерное изображение органа. Благодаря сокращению времени процедуры, уменьшается и вредное воздействие рентгеновских лучей.
- Мультисрезовый. Сегодня существуют аппараты, способные сканировать более 600 срезов и предоставлять детальное изображение.
Каким аппаратам отдать предпочтение
Пошаговые томографы в современной медицине редко используются. Центры диагностики предпочитают спиральные и мультисрезовые устройства с числом сечений до 64. В профильных клиниках устанавливают 128-срезовые аппараты.
Покупка томографа для клиники — ответственное решение. Для приобретения устройства необходимо найти проверенного дистрибьютора, предоставляющего гарантию и сервисное обслуживание. Правильный выбор поставщика — залог высокого качества оборудования и длительного срока службы.
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