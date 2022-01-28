Большинство пациентов с ковидом были госпитализированы по другим причинам
Большинство из находящихся с коронавирусом пациентов английских больниц изначально были доставлены туда по каким-то другим причинам. Коронавирус у них обнаружился уже впоследствии, как показало исследование.
Официальная статистика из Великобритании показывает, что большинство пациентов с COVID-19 в английских госпиталях изначально получали лечение не из-за этого вируса. Лишь каждый третий из попавших в больницы англичан был доставлен туда именно из-за ухудшения течения коронавирусной инфекции, а других госпитализировали по самым разным причинам - от инфарктов да переломов ног. И лишь потом в ходе рутинного обследования у них выявляли наличие коронавирусной инфекции. В этой связи эксперты призывают публиковать цифры госпитализированных с другими болезнями, у которых выявили коронавирус наряду с теми, кто попадает в больницу только из-за него. Это крайне важно, чтобы иметь объективную картину ситуации.
25 января в больницах Англии находилось чуть более 13 тысяч пациентов с коронавирусом - меньше, чем в России госпитализируется за сутки. Из них 6 256 человек изначально были доставлены исключительно из-за наличия COVID-19. Это составляет 48%, и их доля значительно сократилась после наступления штамма Омикрон в конце ноября прошлого года. А до той поры три четверти всех госпитализированных с коронавирусом пациентов попали туда из-за за наличия собственно коронавирусной инфекции.
Другая статистика показывает, что почти две трети работников государственных клиник за последние 6 месяцев думали об увольнении. Медики измотаны бесконечным прессом пандемии и необходимостью лечить пациентов, многие из которых просто не пожелали вакцинироваться. Опрос 1 000 человек из профсоюза медиков показал, что 70% из них думали о поиске другой работой. Годом раньше это число составляло 61%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
NHS
Медицина
Зонтичный термин, описывающий совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Оставить комментарий