Нам не страшен даже супер-Омикрон

UK Health Security Agency

Медицина

Правительственное агентство Соединенного Королевства, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здравоохранения и возможности борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах всей Великобритании и заменившее Общественное здравоохранение Англии.