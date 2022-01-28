Нам не страшен даже супер-Омикрон
Благодаря так называемым бустерным инъекциям или ревакцинации человечество может получить защиту даже от более заразного штамма Омикрон, как показывает масштабное исследование на основе реальной статистики. Важно лишь успеть сделать себе прививки.
На территории Туманного Альбиона распространяется подвариант штамма Омикрон, который довольно быстро поражает людей. Однако он не является более устойчивым перед вакцинацией, как показало исследование, основанное на масштабных реальных данных. Власти заявили, что ревакцинация или бустерные инъекции обеспечивают даже еще более прочную защиту от штамма ВА.2, который, как они полагают, заразнее Омикрона.
Сейчас этот подвариант вызывает одно заражение на каждые 125 в Англии. При этом в некоторых уголках Европы он уже оттеснил своего прародителя штамм Омикрон. Были опасения по поводу того, что новый штамм будет преодолевать получаемый с вакцинами иммунитет более легко, чем сам Омикрон. По крайней мере, с эволюционной точки зрения это логично – вирус постоянно усиливается заразность.
Но анализ UK Health Security Agency показал, что двух и трех доз прививок достаточно против обоих штаммов. Бустерная инъекция даёт защиту на уровне 70% против симптоматического заражения ВА.2, по сравнению с 60% против оригинального Омикрона. Сокращающийся после двух дозировок вакцинации иммунитет обеспечивает защиту лишь на уровне 13% против нового подварианта и лишь 9% против оригинального штамма Омикрон. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
UK Health Security Agency
Медицина
Правительственное агентство Соединенного Королевства, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здравоохранения и возможности борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах всей Великобритании и заменившее Общественное здравоохранение Англии.
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