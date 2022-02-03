ВОЗ официально признала подвариант Омикрона таким же умеренным
Эксперты Всемирной организации здравоохранения официально заявили, что штамм ВА.2, который является подвариантом ныне господствующего на планете штамма Омикрон, хотя и более заразен, но не провоцирует более тяжелые формы недуга. В США, где Омикрон господствует довольно давно, за последнюю неделю заболеваемость сократилась на 30%, вирус здесь «выгорает».
Некоторое время назад человечество вновь напугали появлением новой мутации коронавируса - на этот раз подварианта штамма Омикрон. Его назвали ВА.2, но теперь представители Всемирной организации здравоохранения дали своё пояснения по данному вопросу. Утверждалось, что этот подвариант на 30% более заразен, чем изначальный штамм. Тщательно проследив за распространением ВА.2 в некоторых странах, член команды ВОЗ по реагированию на COVID-19 Борис Павлин заявил, что не наблюдает более высокого уровня госпитализаций. ВА.2 не представляет собой более тяжёлую форму Омикрона.
Доктор Павлин подчеркнул, что вакцинация является довольно эффективным способом защиты от тяжелой формы коронавируса, включая и штамм Омикрон. Даже несмотря на тот факт, что сейчас на смену его первой редакции ВА.1 приходит ВА.2, каких-то существенных изменений в цифрах смертности и госпитализаций ВОЗ в этой связи не ожидает, как подтвердил специалист.
Данный подвариант был впервые выявлен в прошлом месяце в Дании и Великобритании, оттуда ВА.2 начал быстро распространяться по обеим странам. Некоторые случаи ВА.2 обнаружены также и в США, но недостаточно для того, чтобы назвать этот вариант поводом для значительных опасений. Недавно его выявили и на территории России. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.
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