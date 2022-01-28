Уникальное лекарство быстро сокращает размер опухолей

Northwestern University

Медицина

частный исследовательский университет в Эванстоне, штат Иллинойс. Основанный в 1851 году для обслуживания бывшей Северо-Западной территории, университет является одним из основателей конференции "Большая десятка" и входит в число лучших университетов в Соединенных Штатах и во всем мире.