Уникальное лекарство быстро сокращает размер опухолей
В ходе экспериментов всего одна доза экспериментального противоракового лекарства сократила размер больших опухолей у лабораторных мышей. Исследованиями в области усиления иммунотерапии занимаются учёные из Northwestern University в США.
Американские ученые добились почти полного исчезновения опухолей за счёт перенастройки уже существующих методов лечения рака, как показывает исследование на лабораторных мышах. Так, всего одной дозы лекарств было достаточно для существенного сокращения, а порой и исчезновения массивных злокачественных новообразований. Очень важно отметить, что применялась разновидность иммунотерапии, которая уже одобрена для использования в целом ряде стран мира, а значит, долгие годы для её формального одобрения ждать не нужно.
Уже применяется терапия, в ходе которой специфические иммунные клетки, предназначенные для борьбы с опухолями, извлекаются из тела и размножаются в лабораторных условиях, перед тем, как их вновь вводят в организм. Однако учёные полагают, что эта методика срабатывает только у некоторых пациентов, поскольку эти клетки уже истощены к тому моменту, когда их пытаются ввести в дело. Новое исследование показало способ усилить их активность и убедиться в том, чтобы размножались только самые сильные клетки, сражающиеся с раком.
Методику пока проверено только на лабораторных мышах, и нет никаких доказательств того, что она сработает на людях. Но если её состоятельность в ходе следующих клинических исследований будет доказана, то применять её можно будет практически со всеми видами опухолей, включая рак кожи и груди. Около миллиона россиян каждый год сталкиваются со злокачественными новообразованиями, и некоторые их разновидности всё ещё являются крайне тяжелыми для лечения. Поэтому медицина нуждается в новых и усовершенствованных методиках борьбы с раком. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Northwestern University
Медицина
частный исследовательский университет в Эванстоне, штат Иллинойс. Основанный в 1851 году для обслуживания бывшей Северо-Западной территории, университет является одним из основателей конференции "Большая десятка" и входит в число лучших университетов в Соединенных Штатах и во всем мире.
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