Мозг научат воздерживаться от пьянства
Особые химические вещества не дают мозгу испытывать тягу к алкогольным напиткам, как показали эксперименты с лабораторными мышами. Эти синтетические компоненты могут применяться в борьбе с пьянством.
Уровень пьянства в разных странах мира за последние два года заметно вырос, поскольку люди справляются со стрессом из-за пандемии с помощью употребления алкогольных напитков. Учёные надеются, что эта проблема уйдёт в прошлое благодаря их открытию. Эксперты из Университета Пердью в Индиане обнаружили, что синтетический компонент под названием NBQX подавляет рецепторы, когда его вкалывают в особый отдел мозга, где формируются разного рода зависимости.
Эксперты изучали воздействие этих инъекций на лабораторных мышей, которых специально подсаживали на алкогольные и подслащенные напитки на протяжение длительного времени. Мышам давали свободный доступ к 20-процентному алкоголю в течение нескольких дней. Впоследствии выяснилось, что инъекции NBQX снижают формировании зависимого поведения пьяниц у животных. И чем более интенсивными были эти инъекции, тем большим оказывался эффект.
Пьянство следует отличать от алкоголизма, ведь в первом случае речь идёт об употреблении не менее 8 доз спиртного для мужчины в ходе одного раза, что составляет приблизительно полтора литра пива. Для женщин это 6 доз или эквивалент двух крупных бокалов вина. В Великобритании около 15% граждан злоупотребляют алкогольными напитками, как показывает Офис национальной статистики. Эти злоупотребления являются самым значительным фактором риска преждевременной смертности, болезни и инвалидности в возрастной группе от 15 до 49 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пердью
Медицина
Общественный исследовательский университет в США, расположенный в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана, главный из шести кампусов Системы университетов Пёрдью. Университет неизменно входит в списки самых престижных высших учебных заведений
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