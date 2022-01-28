Мозг научат воздерживаться от пьянства

Университет Пердью

Медицина

Общественный исследовательский университет в США, расположенный в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана, главный из шести кампусов Системы университетов Пёрдью. Университет неизменно входит в списки самых престижных высших учебных заведений