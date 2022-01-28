В столице СКФО врачей на вызовы будут доставлять на транспорте городской администрации

– Новый виток эпидемии коронавируса существенно увеличил нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, мы должны оказать им помощь, – сказал глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Так в краевом министерстве здравоохранения рассказали, что медикам передвигаться по городу к пациентам на дом поможет транспорт, закреплённый за администрацией Пятигорска.Новый штамм коронавирусной инфекции не даёт спуску врачам края, все больше случаев инфицирования «омикроном» регистрируется на Ставрополье. К слову, он проходит у пациентов в более щадящем режиме, зачастую, пациенты проходят лечение дома, госпитализация не требуется. Но именно возросшее число случаев заболевания повлияло на сильную загрузку первичного звена здравоохранения.В министерстве здравоохранения СК пояснили, что число обращений людей, за вызовом на дом врачей увеличилось кратно. Для того, чтобы вовремя оказывать необходимую консультационно-диагностическую помощь привлекаются волонтёры и активисты, студенты медицинских колледжей, высших учебных заведений. Они являются хорошей поддержкой для медицинского персонала края, работающего сейчас на пределе возможностей. Молодые медики доставляют лекарственные препараты больным, помогают в доставке врачей на вызовы.Пятигорская администрация активно подключилась к поддержке и отдала свои автомобили врачам на время пользования.В настоящее время на территории региона приостановлена диспансеризация пациентов, все силы брошены на борьбу с пациентами, у которых диагностирован ковид, омикрон. Руководство профильного ведомства отмечает, что данная мера является временной и продлится только до улучшения эпидемиологической обстановки в Ставропольском крае.На сегодняшний день в регионе вакцинированы более 4,2 тыс. человек за день, в медицинских учреждениях и прививочных пунктах имеется необходимый запас вакцины, для привития граждан.Ранее МедикФорум сообщал , что на Ставрополье людям помогают перенести «постковидный синдром».