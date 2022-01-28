В столице СКФО врачей на вызовы будут доставлять на транспорте городской администрации
МедикФорум стало известно, что в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края принимаются дополнительные меры помощи медицинским работникам, работающим в период особой напряжённости.
Так в краевом министерстве здравоохранения рассказали, что медикам передвигаться по городу к пациентам на дом поможет транспорт, закреплённый за администрацией Пятигорска.
– Новый виток эпидемии коронавируса существенно увеличил нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, мы должны оказать им помощь, – сказал глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Новый штамм коронавирусной инфекции не даёт спуску врачам края, все больше случаев инфицирования «омикроном» регистрируется на Ставрополье. К слову, он проходит у пациентов в более щадящем режиме, зачастую, пациенты проходят лечение дома, госпитализация не требуется. Но именно возросшее число случаев заболевания повлияло на сильную загрузку первичного звена здравоохранения.
В министерстве здравоохранения СК пояснили, что число обращений людей, за вызовом на дом врачей увеличилось кратно. Для того, чтобы вовремя оказывать необходимую консультационно-диагностическую помощь привлекаются волонтёры и активисты, студенты медицинских колледжей, высших учебных заведений. Они являются хорошей поддержкой для медицинского персонала края, работающего сейчас на пределе возможностей. Молодые медики доставляют лекарственные препараты больным, помогают в доставке врачей на вызовы.
Пятигорская администрация активно подключилась к поддержке и отдала свои автомобили врачам на время пользования.
В настоящее время на территории региона приостановлена диспансеризация пациентов, все силы брошены на борьбу с пациентами, у которых диагностирован ковид, омикрон. Руководство профильного ведомства отмечает, что данная мера является временной и продлится только до улучшения эпидемиологической обстановки в Ставропольском крае.
На сегодняшний день в регионе вакцинированы более 4,2 тыс. человек за день, в медицинских учреждениях и прививочных пунктах имеется необходимый запас вакцины, для привития граждан.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье людям помогают перенести «постковидный синдром».
Дмитрий Ворошилов
Медицина
Глава администрации Пятигорска
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